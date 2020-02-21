В Израиле зафиксировали первое заражение коронавирусом
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Израиля, передает Israel National News.
Сообщается, что первый случай заболевания был обнаружен у женщины, которая была одной из 11 пассажиров, которые вернулись в Израиль с круизного лайнера Diamond Princess. При этом у остальных пассажиров не было зафиксировано симптомов нового вируса.
Больная женщина находится в изоляции в медицинском центре Шиба в Тель-Хашомер в центральной части Израиля. Также поместили на карантин и других эвакуированных пассажиров с лайнера Diamond Princess.
Также сообщается, что в японских больницах находится четверо граждан Израиля с коронавирусом, которые находились на круизном лайнере.
Напомним, по состоянию на утро 21 февраля во мире от коронавируса умерли уже 2247 человек, более 76 тыс. инфицированы.
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