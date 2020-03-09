Израиль вводит 14-дневный карантин для всех, кто приезжает из-за рубежа

9 марта, 2020, 21:56

Израиль в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19 вводит 14-дневную изоляцию для всех, кто приезжает в страну из-за рубежа

Об этом говорится в видеообращении премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник, сообщает Reuters

"Каждый, кто прибывает в Израиль из-за рубежа, попадет в 14-дневный изоляцию", - сказал глава израильского правительства.

"Это трудное решение. Но это важно для общественного здравоохранения, и общественная здравоохранение на первом месте". - подчеркнул он.

Решение вступает в силу немедленно для израильтян, возвращающихся в страну. С четверга все иностранцы, желающие въехать в Израиль, должны будут доказать, что у них есть средства для самостоятельного карантина.

Израильские СМИ сообщили, что эта мера будет означать карантин для 300 000 граждан в стране с населением около 9000000 человек. Министерство здравоохранения заявило, что в Израиле в настоящее время зарегистрировано 42 подтвержденных случая коронавируса.

Напомним, Польша с 10 марта вводит санитарный контроль на границе с Украиной.