Израиль вводит 14-дневный карантин для всех, кто приезжает из-за рубежа
Об этом говорится в видеообращении премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник, сообщает Reuters
"Каждый, кто прибывает в Израиль из-за рубежа, попадет в 14-дневный изоляцию", - сказал глава израильского правительства.
"Это трудное решение. Но это важно для общественного здравоохранения, и общественная здравоохранение на первом месте". - подчеркнул он.
Израильские СМИ сообщили, что эта мера будет означать карантин для 300 000 граждан в стране с населением около 9000000 человек. Министерство здравоохранения заявило, что в Израиле в настоящее время зарегистрировано 42 подтвержденных случая коронавируса.
Напомним, Польша с 10 марта вводит санитарный контроль на границе с Украиной.
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