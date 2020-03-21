У больного коронавирусом нардепа Шахова диагностировали пневмонию
21 марта, 2020, 20:24
Больной коронавирусом народный депутат Сергей Шахов сообщил, что у него диагностировали пневмонию
Об этом Шахов написал в facebook.
"Друзья, как обещал, сообщаю обо всех изменениях своего состояния. Сегодня мне сделали рентген, который показал незначительную пневмонию. По рекомендации врачей, остаюсь в инфекционном отделении Александровской больницы", - написал Шахов.
- Напомним, ранее народный депутат из группы "Доверие" Сергей Шахов заявил, что, вероятно, заразился коронавирусом и ожидает окончательного подтверждения диагноза.
- Позже МЗ подтвердило заражение нардепа.
- Народный депутат из группы "Доверие" Сергей Шахов, у которого подтвердили заражение коронавирусом, заявил, что его жена также инфицирована.
Читайте также
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-
-
-
14 марта, 2020 10 фактов об украинских добровольцах