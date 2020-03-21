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Espreso.tvОбществоУ больного коронавирусом нардепа Шахова диагностировали пневмонию

У больного коронавирусом нардепа Шахова диагностировали пневмонию


фото: Укрінформ
Больной коронавирусом народный депутат Сергей Шахов сообщил, что у него диагностировали пневмонию

Об этом Шахов написал в facebook.

"Друзья, как обещал, сообщаю обо всех изменениях своего состояния. Сегодня мне сделали рентген, который показал незначительную пневмонию. По рекомендации врачей, остаюсь в инфекционном отделении Александровской больницы", - написал Шахов.

  • Напомним, ранее народный депутат из группы "Доверие" Сергей Шахов заявил, что, вероятно, заразился коронавирусом и ожидает окончательного подтверждения диагноза.
  • Позже МЗ подтвердило заражение нардепа.
  • Народный депутат из группы "Доверие" Сергей Шахов, у которого подтвердили заражение коронавирусом, заявил, что его жена также инфицирована.
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