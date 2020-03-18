18 марта, 2020, 13:30

У народного депутата Украины Сергея Шахова подтвердили инфицирование новым коронавирусома COVID-19

Об этом он сказал в трансляции на Facebook.

44-летний народный депутат Украины, который избран от 114 округа, член депутатской группы "Доверие" признался, что у него коронавирус.

"Началось все три дня назад, температура началась, сначала сдал анализы на грипп, они дали отрицательный результат", - сказал Шахов.

Он чувствует себя нормально.

"Сегодня позвонили из лаборатории и сказали, что подтверждается коронавирус. Если я болен коронавирусом и я получу документ из государственной лаборатории, что все же я заболел, буду докладывать, что с моим организмом", - добавил Шахов.

Он заявил, что находится дома на самоизоляции.