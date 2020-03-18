Украинский нардеп заявил, что, вероятно, заразился коронавируса и ожидает окончательного подтверждения
18 марта, 2020, 13:30
У народного депутата Украины Сергея Шахова подтвердили инфицирование новым коронавирусома COVID-19
Об этом он сказал в трансляции на Facebook.
44-летний народный депутат Украины, который избран от 114 округа, член депутатской группы "Доверие" признался, что у него коронавирус.
"Началось все три дня назад, температура началась, сначала сдал анализы на грипп, они дали отрицательный результат", - сказал Шахов.
Он чувствует себя нормально.
"Сегодня позвонили из лаборатории и сказали, что подтверждается коронавирус. Если я болен коронавирусом и я получу документ из государственной лаборатории, что все же я заболел, буду докладывать, что с моим организмом", - добавил Шахов.
Он заявил, что находится дома на самоизоляции.
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