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Espreso.tvОбществоУкраинский нардеп заявил, что, вероятно, заразился коронавируса и ожидает окончательного подтверждения

Украинский нардеп заявил, что, вероятно, заразился коронавируса и ожидает окончательного подтверждения

У народного депутата Украины Сергея Шахова подтвердили инфицирование новым коронавирусома COVID-19

Об этом он сказал в трансляции на Facebook.

44-летний народный депутат Украины, который избран от 114 округа, член депутатской группы "Доверие" признался, что у него коронавирус.

"Началось все три дня назад, температура началась, сначала сдал анализы на грипп, они дали отрицательный результат", - сказал Шахов.

Он чувствует себя нормально.

"Сегодня позвонили из лаборатории и сказали, что подтверждается коронавирус. Если я болен коронавирусом и я получу документ из государственной лаборатории, что все же я заболел, буду докладывать, что с моим организмом", - добавил Шахов.

Он заявил, что находится дома на самоизоляции.

 

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