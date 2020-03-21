Коронавирус в Украине: 41 подтвержденный больной, новые случаи в Тернопольской и Киевской областях
21 марта, 2020, 07:19
По состоянию на 23:00 субботы, 20 марта 2020 года, в Украине подтвержден 41 случай COVID-19
Об этом сообщается на официальной Facebook-странице Министерства здравоохранения Украины.
"Новые случаи были зафиксированы в Киевской (1) и Тернопольской (1) областях", - отмечается в сообщении.
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Сейчас в Украине есть только три летальных исхода от COVID-19 в Украине, напоминают в ведомстве.
"Пациент, у которого первого в Украине было зафиксировано COVID-19, уже выздоровел", - добавляют в Минздраве.
- Напомним, на период карантина запрещаются любые штрафные санкции за несвоевременную оплату коммунальных услуг, а также приостановление этих услуг для граждан.
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