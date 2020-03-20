Токио-2020: Олимпийский огонь прибыл в Японию
20 марта, 2020, 12:07
Сегодня, 20 марта, олимпийский огонь прибыл в Японию из Греции
Об этом сообщает Reuters.
Огонь был доставлен из Греции и зажжен в Японии. Церемония зажжения чаши от факела прошла на авиабазе Мацусима.
"Мы сделаем все возможное, чтобы подготовиться к проведению безопасного турнира", - заявил глава оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио Эсиро Мори.
Старт эстафеты олимпийского огня на территории Японии запланирован 26 марта в префектуре Фукусима. Ранее была отменена часть эстафеты огня по территории Греции из-за угрозы распространения коронавируса.
- Напомним, 2 марта стало известно, что организационный комитет Олимпиады-2020 рассматривает возможность проведения Игр в Токио без зрителей .
- 3 марта японский министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сейко Хасимото заявила, что из-за эпидемии коронавируса Олимпиаду-2020 могут перенести с лета на конец 2020 года.
- 11 марта представитель оргкомитета Олимпиады в Токио Харуюки Такахаси заявил, что считает, что Игры необходимо перенести на 2022 из-за распространения коронавируса.
- 12 марта в Греции состоялась торжественная церемония зажжения огня Олимпиады-2020 , которая должна состояться в Токио.
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