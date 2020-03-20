Токио-2020: Олимпийский огонь прибыл в Японию

20 марта, 2020, 12:07

Сегодня, 20 марта, олимпийский огонь прибыл в Японию из Греции

Об этом сообщает Reuters.

Огонь был доставлен из Греции и зажжен в Японии. Церемония зажжения чаши от факела прошла на авиабазе Мацусима.

"Мы сделаем все возможное, чтобы подготовиться к проведению безопасного турнира", - заявил глава оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио Эсиро Мори.

Старт эстафеты олимпийского огня на территории Японии запланирован 26 марта в префектуре Фукусима. Ранее была отменена часть эстафеты огня по территории Греции из-за угрозы распространения коронавируса.