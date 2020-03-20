Под вечер поднялась температура, - Шахов о своем самочувствии
20 марта, 2020, 22:45
Народный депутат от группы "Доверие" Сергей Шахов рассказал о своем самочувствии после обнаружения у него коронавирусной инфекции
Об этом Шахов рассказал в программе "Еспресо.Дебаты" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV .
"Под вечер поднялась температура, кашель. Есть такой, знаете, суховатый. Утром был мокрый кашель, а сейчас уже суховатый. Постоянно хочется пить, пересыхает во рту, и также головокружение", - сказал Шахов.
По его словам, он находится сейчас дома, под наблюдением врачей.
Шахов вновь заявил, что не считает, что заболел за границей. Он полагает, что заболел в Украине и коронавирус уже давно у нас в стране.
Поэтому он не пошел на карантин после возвращения из путешествия в Швейцарию.
- Напомним, ранее народный депутат из группы "Доверие" Сергей Шахов заявил, что, вероятно, заразился коронавирусом и ожидает окончательного подтверждения диагноза.
- Позже МЗ подтвердило заражение нардепа.
- 18 марта, в видеообращении президент Владимир Зеленский соврал, что нардеп Сергей Шахов 17 марта был зарегистрирован в зале Верховной Рады.
- Народный депутат из группы "Доверие" Сергей Шахов, у которого подтвердили заражение коронавирусом, заявил, что его жена также инфицирована.
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