Под вечер поднялась температура, - Шахов о своем самочувствии

20 марта, 2020, 22:45

Народный депутат от группы "Доверие" Сергей Шахов рассказал о своем самочувствии после обнаружения у него коронавирусной инфекции

Об этом Шахов рассказал в программе "Еспресо.Дебаты" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV .

"Под вечер поднялась температура, кашель. Есть такой, знаете, суховатый. Утром был мокрый кашель, а сейчас уже суховатый. Постоянно хочется пить, пересыхает во рту, и также головокружение", - сказал Шахов.

По его словам, он находится сейчас дома, под наблюдением врачей.

Шахов вновь заявил, что не считает, что заболел за границей. Он полагает, что заболел в Украине и коронавирус уже давно у нас в стране.

Поэтому он не пошел на карантин после возвращения из путешествия в Швейцарию.