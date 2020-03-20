Кернес обратился к премьеру с просьбой возобновить работу метро

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

"Учитывая, что городской наземный пассажирский транспорт сегодня не в состоянии обеспечить пассажиропоток метрополитена, вследствие недостатка необходимого количества водителей и подвижного состава, считаем необходимым восстановить перевозки населения", - говорится в сообщении.

Он добавил, что метро в Харькове ежедневно перевозит около 800 тыс. пассажиров (около 50% от общего объема перевозок в городе).

В течение 18-20 марта из-за закрытия метро и ограничения количества пассажиров в каждой единице наземного транспорта в городе сложилась достаточно сложная ситуация с перевозками. Это привело к тому, что пассажиры перекрывали транспортные магистрали, совершали акты вандализма в отношении подвижного состава и применяли физическое насилие к его водителям.

Отмечается, что полиция начала штрафовать водителей, которые перевозили более 10 пассажиров, из-за чего водители отказывались выходить на маршруты, а это в свою очередь привело к транспортному коллапсу в городе.



В связи с этим Кернес просит пересмотреть решение Кабмина о прекращении работы Харьковского метрополитена и восстановить перевозки с ограниченным пропуском пассажиров на станции.