"Закрывать метро не собираюсь": Кернес отреагировал на предложение Зеленского

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

"Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь! Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксировано ни одного случая заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться", - сказал Кернес.

Напомним, Зеленский просит правительство остановить междугороднее и межобластное пассажирское сообщение и работу метрополитенов.