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Espreso.tvОбщество"Закрывать метро не собираюсь": Кернес отреагировал на предложение Зеленского

"Закрывать метро не собираюсь": Кернес отреагировал на предложение Зеленского


фото: Харківська міськрада
Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что он не будет выполнять предложение президента Украины Владимира Зеленского о закрытии на время карантина метрополитена

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

"Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь! Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксировано ни одного случая заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться", - сказал Кернес.

Напомним, Зеленский просит правительство остановить междугороднее и межобластное пассажирское сообщение и работу метрополитенов.

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