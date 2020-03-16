"Закрывать метро не собираюсь": Кернес отреагировал на предложение Зеленского
16 марта, 2020, 20:45
Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что он не будет выполнять предложение президента Украины Владимира Зеленского о закрытии на время карантина метрополитена
Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".
"Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь! Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксировано ни одного случая заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться", - сказал Кернес.
Напомним, Зеленский просит правительство остановить междугороднее и межобластное пассажирское сообщение и работу метрополитенов.
- Напомним, Омелян заявил, что правительство Зеленского не подготовлено к мировому кризису.
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