 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: Кернес заявил, что метро Харькова таки закроют

Коронавирус в Украине: Кернес заявил, что метро Харькова таки закроют


фото: pravda.com.ua
Городская власть Харькова приняла решение закрыть метрополитен в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19

Об этом мэр Харькова Геннадий Кернес сказал " Украинской правде ".

"Мы приняли решение закрыть метро Харькова с 20:00 17 марта", - сказал мэр.

По его словам, сейчас разрабатывается расписание общественного транспорта для того, чтобы подвозить жителей города к местам работы и больниц.

  • Напомним, 16 марта президент Владимир Зеленский призвал правительство остановить междугороднее и межобластное пассажирское транспортное сообщение и работу метрополитенов с 18 марта, чтобы не допустить распространения корона вируса в Украине.

  • Кернес заявил, что он не будет выполнять предложение Зеленского о закрытии на время карантина метрополитена.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 марта, 2020 вторник

больше новостей

17 марта, 2020 вторник

16 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать