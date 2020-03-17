Коронавирус в Украине: Кернес заявил, что метро Харькова таки закроют
17 марта, 2020, 11:24
Городская власть Харькова приняла решение закрыть метрополитен в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19
Об этом мэр Харькова Геннадий Кернес сказал " Украинской правде ".
"Мы приняли решение закрыть метро Харькова с 20:00 17 марта", - сказал мэр.
По его словам, сейчас разрабатывается расписание общественного транспорта для того, чтобы подвозить жителей города к местам работы и больниц.
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Напомним, 16 марта президент Владимир Зеленский призвал правительство остановить междугороднее и межобластное пассажирское транспортное сообщение и работу метрополитенов с 18 марта, чтобы не допустить распространения корона вируса в Украине.
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Кернес заявил, что он не будет выполнять предложение Зеленского о закрытии на время карантина метрополитена.
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