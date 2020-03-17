Коронавирус в Украине: Кернес заявил, что метро Харькова таки закроют

17 марта, 2020, 11:24

Городская власть Харькова приняла решение закрыть метрополитен в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19

Об этом мэр Харькова Геннадий Кернес сказал " Украинской правде ".

"Мы приняли решение закрыть метро Харькова с 20:00 17 марта", - сказал мэр.

По его словам, сейчас разрабатывается расписание общественного транспорта для того, чтобы подвозить жителей города к местам работы и больниц.