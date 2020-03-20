Карантин: в Чернигове останавливают работу общественного транспорта
Такое решение было принято на внеочередном заседании исполкома Черниговского городского совета, сообщает Укринформ.
"В ночь с пятницы на субботу мы останавливаем полностью и электротранспорт, и частных перевозчиков. Это будет продолжаться до ночи воскресенья. А потом останавливаем все перевозки с 22 часов вторника и до завершения карантина, - озвучил намерения мэр Владислав Атрошенко.
По его словам, за первые два дня на следующей неделе будет отработана доставка работников в учреждения, которые должны функционировать. В первую очередь это роддом и социальные службы. Будет подключаться и волонтерское движение, которое уже активизируется в соцсетях.
"В понедельник-вторник мы будем смотреть на развитие ситуации. Пока предупредим всех работодателей по организации доставки людей на предприятия в том необходимом количестве, которое продиктовано производственными или служебными потребностями", - отметил мэр.
Решение остановить общественный транспорт было вызвано проблемами, озвученными на исполкоме перевозчиками. Они рассказывали о случаях отказа водителей выходить в рейсы из-за невозможности обеспечить перевозку 10 пассажиров и угрозу быть оштрафованными, конфликты водителей с пассажирами, напряженной ситуации в транспортных коллективах и тому подобное.
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