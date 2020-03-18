Горсовет Луцка остановил работу общественного транспорта на время карантина

18 марта, 2020, 15:02

С 19 марта в Луцке прекращает работу весь общественный транспорт города

Об этом сообщили в горсовете Луцка, передает " РБК-Украина ".

Запрет на работу общественного транспорта будет действовать до окончания карантина.

"Транспортное средство - место тесного контакта людей. Если в автобус или троллейбус зайдет больной, то есть большая угроза заболеть другим пассажирам. Единственный эффективный способ - оставаться дома", - отметил в. о. городского головы Григорий Пустовит.

При этом в горсовете отметили, что медицинским работникам и работникам критических предприятий организуется проезд к работе за счет городского бюджета. Предприятия, учреждения и организации также призвали обеспечить проезд работников транспортными средствами в режиме социальных перевозок.

Кроме этого в горсовете заверили, что службы такси в городе не будут поднимать цены на период карантина, а также проводят дезинфекцию салонов автомобилей, а водители будут работать в масках.

Также на базе департамента социальной политики создают группу волонтеров, которые будут помогать людям старшего возраста.