Горсовет Луцка остановил работу общественного транспорта на время карантина
Об этом сообщили в горсовете Луцка, передает " РБК-Украина ".
Запрет на работу общественного транспорта будет действовать до окончания карантина.
"Транспортное средство - место тесного контакта людей. Если в автобус или троллейбус зайдет больной, то есть большая угроза заболеть другим пассажирам. Единственный эффективный способ - оставаться дома", - отметил в. о. городского головы Григорий Пустовит.
При этом в горсовете отметили, что медицинским работникам и работникам критических предприятий организуется проезд к работе за счет городского бюджета. Предприятия, учреждения и организации также призвали обеспечить проезд работников транспортными средствами в режиме социальных перевозок.
Кроме этого в горсовете заверили, что службы такси в городе не будут поднимать цены на период карантина, а также проводят дезинфекцию салонов автомобилей, а водители будут работать в масках.
Также на базе департамента социальной политики создают группу волонтеров, которые будут помогать людям старшего возраста.
- Напомним, в Черновцах также остановили работу всего общественного транспорта
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