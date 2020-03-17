18 марта в Ивано-Франковске полностью прекратят движение общественного транспорта, - мэр
17 марта, 2020, 16:00
В Ивано-Франковске движение общественного транспорта сократили на 40%, с четверга его полностью прекращают
Об этом в Facebook сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив.
"Выход транспорта в нашем городе уже с сегодняшнего дня сокращен на 40%. А с этого четверга движение транспорта будет приостановлено согласно Постановлению Кабмина", - отметил Марцинкив.
Он отметил, что сейчас решается вопрос ограничения междугородной и межобластного транспортного сообщения.
"Это касается и запрета массовых скоплений людей, и запрета проведения развлекательных и рекламных мероприятий, а также серьезно отнестисьемся к посменной или дистанционной работе сотрудников", - добавил мэр.
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