18 марта в Ивано-Франковске полностью прекратят движение общественного транспорта, - мэр

17 марта, 2020, 16:00

В Ивано-Франковске движение общественного транспорта сократили на 40%, с четверга его полностью прекращают

Об этом в Facebook сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив.

"Выход транспорта в нашем городе уже с сегодняшнего дня сокращен на 40%. А с этого четверга движение транспорта будет приостановлено согласно Постановлению Кабмина", - отметил Марцинкив.

Он отметил, что сейчас решается вопрос ограничения междугородной и межобластного транспортного сообщения.

"Это касается и запрета массовых скоплений людей, и запрета проведения развлекательных и рекламных мероприятий, а также серьезно отнестисьемся к посменной или дистанционной работе сотрудников", - добавил мэр.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182111