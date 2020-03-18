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Espreso.tvОбществоВ Черновцах остановили работу всего общественного транспорта

В Черновцах остановили работу всего общественного транспорта


фото: molbuk
Со среды, 18 марта, в Черновцах полностью остановлена работа общественного транспорта в связи со вспышкой коронавируса Covid-19

Об этом сообщил в Facebook мэр города Алексей Каспрук.

"Я принял решение о приостановке работы общественного транспорта в Черновцах. Прошу это всех учесть. Ни троллейбусы, ни маршрутные автобусы на маршруты не выйдут", - сказал черновицкий городской председатель, отметив, что на работу сегодня добираться опасно.

В связи с распространением коронавируса он призвал предпринимателей, которые не обеспечивают жизнедеятельность города, приостановить работу на время карантина, ограничить количество людей в офисах, на производстве, перевести работников на удаленную работу или отправить в отпуск.

Каспрук отметил, что это сделано для ограничения социальных контактов. Ведь, по его словам, новые случаи заражения коронавирусом в Черновцах являются контактными лицами.

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