Карантин в Украине: в Ужгороде приостанавливают работу общественного транспорта

Об этом сообщает пресс-служба Ужгородского городского совета.

"Как неоднократно отмечается, самым эффективным средством уберечься от заражения коронавирусом является самоизоляция, а если все же человек должен выходить из дома, то рекомендуется избегать тесных контактов, дистанция между людьми должна быть от 1,5-2 метров. Соблюдать эти требования в общественном транспорте трудно и чтобы предотвратить возможное распространение COVID-19 в Ужгороде работу общественного транспорта приостановят ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что утром и вечером чрезвычайно сложно обеспечить перевозку пассажиров не более 10 человек в одном транспортном средстве, как обязывает постановление Кабмина. Возникают конфликтные ситуации, а штрафы за нарушение постановления - как на водителя, так и на перевозчика, очень высоки: от 17 тысяч грн до 70 тысяч грн.

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Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила рекомендовать предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от формы собственности, обеспечить проезд работников автобусами в режиме регулярных специальных перевозок.