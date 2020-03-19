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Espreso.tvОбществоРазумков проверился на коронавирус, - СМИ

Разумков проверился на коронавирус, - СМИ


фото: reuters
По данным СМИ, голова Верховной Рады прошел проверку на коронавирус. Тот же источник заявляет, что результат уже известен. Он отрицательный

Об этом повдомляе " РБК-Украина " со ссылкой на собственный источник в парламенте.

"Сегодня уже известный результат теста. Все нормально. Все хорошо. У головы Верховной Рады нет коронавируса", - сообщил источник.

  • Напомним, 18 марта нардеп от группы "Доверие" Сергей Шахов заявил, что, вероятно, заразился коронавирусом и ожидает окончательного подтверждения от врачей.
  • Позже МЗ подтвердило , что он заразился.
  • После диагностирования коронавируса у нардепа от группы "Доверие" Сергея Шахова весь комитет, членом которого он является пошел на обсервацию .
  • В конце того же дня появилась информация, что всех с кем контактировал нардеп Шахов проверяют на COVID-19
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