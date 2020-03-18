Разумкова будут тестировать на коронавирус из-за болезни Шахова, - СМИ
18 марта, 2020, 19:36
В Верховной Раде проверяют главу ВР Дмитрия Разумкова и депутатов, которые контактировали с зараженным коронавирусом нардепом Сергеем Шаховым
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в руководстве парламента.
Сейчас в парламенте определяют круг лиц, которые имели контакт с Шаховым и проводят их проверку. В том числе тест на вирус должен пройти Разумков.
По состоянию на вечер 18 марта у Разумкова не было симптомов Covid-19.
- Напомним, сам нардеп от группы "Доверие" Сергей Шахов заявил, что, вероятно, заразился коронавирусом и ожидает окончательного подтверждения от врачей.
- Позже МЗ подтвердило, что он заразился.
- После диагностирования коронавируса у нардепа от группы "Доверие" Сергея Шахова весь комитет, членом которого он является, идет на обсервацию .
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