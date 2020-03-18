Разумкова будут тестировать на коронавирус из-за болезни Шахова, - СМИ

18 марта, 2020, 19:36

В Верховной Раде проверяют главу ВР Дмитрия Разумкова и депутатов, которые контактировали с зараженным коронавирусом нардепом Сергеем Шаховым

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в руководстве парламента.

Сейчас в парламенте определяют круг лиц, которые имели контакт с Шаховым и проводят их проверку. В том числе тест на вирус должен пройти Разумков.

По состоянию на вечер 18 марта у Разумкова не было симптомов Covid-19.