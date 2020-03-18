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Espreso.tvОбществоЭкологический комитет ВР идет на обсервацию всем составом из-за заражения COVID-19 нардепа Шахова

Экологический комитет ВР идет на обсервацию всем составом из-за заражения COVID-19 нардепа Шахова

После диагностирования коронавируса у нардепа от группы "Доверие" Сергея Шахова весь комитет, членом которого он является, идет на обсервацию. Тестов на COVID-19 не сделали ни одному из депутатов комитета

Об этом заявил глава экологического комитета ВР, нардеп от "Слуги народа" Олег Бондаренко в комментарии LB.ua .

"Члены комитета идут на самоизоляцию. Мы как ответственные народные депутаты идем на самоизоляцию для предотвращения возможного распространения инфекции", - сказал Бондаренко.

По его словам, пока все депутаты здоровы. Им рекомендовали в случае возникновения признаков инфекции обратиться к врачу. Пока тестов никто не будет делать.

Напомним, сам нардеп от группы "Доверие" Сергей Шахов заявил, что, вероятно, заразился коронавирусом и ожидает окончательного подтверждения от врачей.

Позже МЗ подтвердило, что он заразился.

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