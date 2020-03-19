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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Украину вернули 44 тыс. граждан

Коронавирус: в Украину вернули 44 тыс. граждан


фото: reuters
С помощью авиаперевозок в Украину с 14 по 18 марта вернули из-за рубежа 44 тысячи украинцев

Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

"С 14 по 18 марта 44 тысячи граждан вернули в Украину авиаперевозками", - написал Криклий.
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Напомним, 18 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть работает над запуском спецпоездов для эвакуации украинцев из Польши.

Также авиакомпания SkyUp открыла продажу билетов на нерегулярные рейсы из 17 городов мира, которыми наши сограждане могут вернуться в Украину.

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