Коронавирус: в Украину вернули 44 тыс. граждан

19 марта, 2020, 17:26

С помощью авиаперевозок в Украину с 14 по 18 марта вернули из-за рубежа 44 тысячи украинцев

Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

"С 14 по 18 марта 44 тысячи граждан вернули в Украину авиаперевозками", - написал Криклий.