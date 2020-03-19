SkyUp прекращает внутренние рейсы по Украине с 20 марта

19 марта, 2020, 13:44

SkyUp Airlines прекращает выполнение внутренних рейсов с 20 до 28 марта 2020 года

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"SkyUp Airlines прекращает выполнение внутренних рейсов с 20 до 28 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Стоимость всех билетов, приобретенных на рейсы с вылетом в этот период, будет возмещена.

В компании отметили, что отмена полетов обусловлено решением Кабинета министров об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавируса.