SkyUp прекращает внутренние рейсы по Украине с 20 марта
19 марта, 2020, 13:44
SkyUp Airlines прекращает выполнение внутренних рейсов с 20 до 28 марта 2020 года
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"SkyUp Airlines прекращает выполнение внутренних рейсов с 20 до 28 марта 2020 года", - говорится в сообщении.
Стоимость всех билетов, приобретенных на рейсы с вылетом в этот период, будет возмещена.
В компании отметили, что отмена полетов обусловлено решением Кабинета министров об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавируса.
- Авиакомпания SkyUp открыла продажу билетов на нерегулярные рейсы из 17 городов мира, которыми наши сограждане могут вернуться в Украину.
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