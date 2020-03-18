Мы работаем над запуском спецпоездов для эвакуации украинцев из Польши, - Зеленский

18 марта, 2020, 20:46

Сегодня, 18 марта, выполняют 57 авиарейсов, которые возвращают домой 11,5 тыс. украинцев

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении, передает Еспресо.TV.

"Сегодня выполняют 57 авиарейсов, которые возвращают домой 11,5 тыс. украинцев. Среди них наши граждане, которые застряли в Австрии и на Шри-Ланке. Рейс из Вены в 13:30 уже вернул наших людей на родную землю. Часть украинцев из Шри-Ланки тоже уже вернулась. Остальное будет до конца сегодняшнего дня. Также сегодня из Австрии в Украину специальным президентским бортом мы забираем 33 гражданина среди которых 18 женщин, 5 детей и люди пожилого возраста. Совместно с Польской железной дорогой мы работаем над запуском спецпоездов для эвакуации украинцев из Польши", - сказа в Зеленский.