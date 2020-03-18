SkyUp начала льготную продажу билетов на нерегулярные рейсы в Украину из 17 городов мира, - Кулеба

18 марта, 2020, 15:13

Авиакомпания SkyUp открыла продажу билетов на нерегулярные рейсы из 17 городов мира, которыми наши сограждане могут вернуться в Украину

Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.

"Авиакомпания SkyUp, которой мы благодарны за ее конструктивную позицию и желание совместно с правительством помочь украинцам, открывает продажу билетов на нерегулярные рейсы из таких городов: Париж, Аликанте, Берлин, Стокгольм, Вена, Варшава, Прага, Тбилиси, Лиссабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Таллинн, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон ", - сообщил Кулеба.

Он добавил, что соотечественникам, которых коронавирус застал за рубежом, следует зайти на сайт авиакомпании SkyUp, посмотреть на даты, которые планируются эти рейсы, купить билеты по льготным ценам и вернуться в Украину.