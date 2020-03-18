SkyUp начала льготную продажу билетов на нерегулярные рейсы в Украину из 17 городов мира, - Кулеба
18 марта, 2020, 15:13
Авиакомпания SkyUp открыла продажу билетов на нерегулярные рейсы из 17 городов мира, которыми наши сограждане могут вернуться в Украину
Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.
"Авиакомпания SkyUp, которой мы благодарны за ее конструктивную позицию и желание совместно с правительством помочь украинцам, открывает продажу билетов на нерегулярные рейсы из таких городов: Париж, Аликанте, Берлин, Стокгольм, Вена, Варшава, Прага, Тбилиси, Лиссабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Таллинн, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон ", - сообщил Кулеба.
Он добавил, что соотечественникам, которых коронавирус застал за рубежом, следует зайти на сайт авиакомпании SkyUp, посмотреть на даты, которые планируются эти рейсы, купить билеты по льготным ценам и вернуться в Украину.
- Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что для эвакуации украинцев из Польши будут назначены спецпоезда Перемышль - Киев.
Читайте также
-
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-
-
Читайте также
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-