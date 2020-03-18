 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоSkyUp начала льготную продажу билетов на нерегулярные рейсы в Украину из 17 городов мира, - Кулеба

SkyUp начала льготную продажу билетов на нерегулярные рейсы в Украину из 17 городов мира, - Кулеба


фото: glavcom
Авиакомпания SkyUp открыла продажу билетов на нерегулярные рейсы из 17 городов мира, которыми наши сограждане могут вернуться в Украину

Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.

"Авиакомпания SkyUp, которой мы благодарны за ее конструктивную позицию и желание совместно с правительством помочь украинцам, открывает продажу билетов на нерегулярные рейсы из таких городов: Париж, Аликанте, Берлин, Стокгольм, Вена, Варшава, Прага, Тбилиси, Лиссабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Таллинн, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон ", - сообщил Кулеба.

Он добавил, что соотечественникам, которых коронавирус застал за рубежом, следует зайти на сайт авиакомпании SkyUp, посмотреть на даты, которые планируются эти рейсы, купить билеты по льготным ценам и вернуться в Украину.

  • Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что для эвакуации украинцев из Польши будут назначены спецпоезда Перемышль - Киев.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 марта, 2020 среда

больше новостей

18 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать