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Espreso.tvСпортУЕФА объяснил болельщикам, что делать с билетами на Евро-2020

УЕФА объяснил болельщикам, что делать с билетами на Евро-2020


фото: Getty Images
В УЕФА заявили, что все билеты, приобретенные на матчи чемпионата Европы, остаются действительными, но все желающие могут вернуть потраченные на них средства

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Союз европейских футбольных ассоциаций заверил, что делает все возможное, чтобы билеты, которые были приобретены на официальном портале, остались действительными и на следующий год.

Не позднее середины апреля 2020 года все пользователи получат соответствующее уведомление по электронной почте, в котором будет также предусмотрена специальная форма для возврата уже приобретенных билетов.

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Если болельщики захотят сдать билеты, то будут иметь право на полный возврат средств. УЕФА заявил, что гарантирует возможность возврата билетов и возмещения денег без всякой комиссии.

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