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Espreso.tvСпортШевченко не покинет сборную Украины после того как Евро перенесли на 2021-й год, - Маркевич

Шевченко не покинет сборную Украины после того как Евро перенесли на 2021-й год, - Маркевич


фото: Getty Images
Председатель комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич рассказал, что Андрей Шевченко не покинет сборную Украины, после того как Евро перенесли на 2021-й год

Об этом сообщает "Футбол 24".

"Ну да, и тренерский состав останется. Степаненко встанет на ноги. А за тот год, возможно, еще кто-то из молодых подтянется в сборную. В "Заре", например, есть хорошие пацаны. Будем надеяться, что все это скоро закончится и наш клубный футбол вернется в привычные рамки. Это сейчас - самое главное", - сказал Маркевич.

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Чемпионат Европы пройдет в 2021 году, в период с 11 июня по 11 июля.

 

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