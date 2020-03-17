Шевченко не покинет сборную Украины после того как Евро перенесли на 2021-й год, - Маркевич
17 марта, 2020, 18:54
Председатель комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич рассказал, что Андрей Шевченко не покинет сборную Украины, после того как Евро перенесли на 2021-й год
Об этом сообщает "Футбол 24".
"Ну да, и тренерский состав останется. Степаненко встанет на ноги. А за тот год, возможно, еще кто-то из молодых подтянется в сборную. В "Заре", например, есть хорошие пацаны. Будем надеяться, что все это скоро закончится и наш клубный футбол вернется в привычные рамки. Это сейчас - самое главное", - сказал Маркевич.
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Чемпионат Европы пройдет в 2021 году, в период с 11 июня по 11 июля.
- 17 марта стало известно, что УЕФА требует от футбольных клубов и национальных лиг 300 млн евро за перенос чемпионата Европы на 2021.
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