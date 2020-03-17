УЕФА назвал новые даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы
17 марта, 2020, 15:29
УЕФА принял решение, что финалы еврокубков будут сыграны в конце июня
Об этом сообщает L'Équipe.
По информации источника, на сегодняшнем заседании УЕФА подтвердили прекращение еврокубков на неопределенный срок. При этом решили, что турниры будут доиграны, когда пандемия коронавируса пойдет на спад.
В связи с переносом Евро-2020 на лето 2021, финал Лиги чемпионов состоятся 27 июня, а Лиги Европы - 24 июня.
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- 17 марта стало известно, что УЕФА требует от футбольных клубов и национальных лиг 300 млн евро за перенос чемпионата Европы на 2021 год.
- 17 марта УЕФА принял решение перенести финальную часть чемпионата Европы по футболу на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
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