УЕФА назвал новые даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы

17 марта, 2020, 15:29

УЕФА принял решение, что финалы еврокубков будут сыграны в конце июня

Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, на сегодняшнем заседании УЕФА подтвердили прекращение еврокубков на неопределенный срок. При этом решили, что турниры будут доиграны, когда пандемия коронавируса пойдет на спад.

В связи с переносом Евро-2020 на лето 2021, финал Лиги чемпионов состоятся 27 июня, а Лиги Европы - 24 июня.

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