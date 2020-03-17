УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год
17 марта, 2020, 14:33
УЕФА принял решение перенести финальную часть чемпионата Европы по футболу на 2021 из-за пандемии коронавируса
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Соответствующее решение было принято 17 марта во ходе видеоконференции с участием представителей всех 55 национальных ассоциаций - членов УЕФА.
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Такое решение позволит завершить национальные чемпионаты и избежать серьезных финансовых потерь. Ожидается, что первенстве ведущих европейских лиг возобновятся летом.
Чемпионат Европы пройдет в 2021 году, в период с 11 июня по 11 июля.
- 17 марта стало известно, что УЕФА требует от футбольных клубов и национальных лиг 300 млн евро за перенос чемпионата Европы на 2021.
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