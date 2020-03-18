Спорт должен отойти в сторону, - Шевченко отреагировал на перенос Евро-2020

18 марта, 2020, 08:23

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поддержал перенос Евро-2020 на 2021 год

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола в Instagram.

По словам Шевченко, спорт во время пандемии коронавируса должен отойти в сторону.

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"Я очень поддерживаю это решение. Спорт должен отойти в сторону, когда речь об угрозе здоровью или даже жизни людей. Это вызовет неудобства, но мы должны осознавать, что это всемирная проблема. И только совместными усилиями ее можно преодолеть", - сказал Шевченко.