Спорт должен отойти в сторону, - Шевченко отреагировал на перенос Евро-2020
18 марта, 2020, 08:23
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поддержал перенос Евро-2020 на 2021 год
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола в Instagram.
По словам Шевченко, спорт во время пандемии коронавируса должен отойти в сторону.
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"Я очень поддерживаю это решение. Спорт должен отойти в сторону, когда речь об угрозе здоровью или даже жизни людей. Это вызовет неудобства, но мы должны осознавать, что это всемирная проблема. И только совместными усилиями ее можно преодолеть", - сказал Шевченко.
- Напомним, 17 марта глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич заявил, что Андрей Шевченко не покинет сборную Украины , после того, как Евро перенесли на 2021 год.
- УЕФА 17 марта также решил, что финал Лиги чемпионов состоится 27 июня , а Лиги Европы - 24 июня.
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