Шевченко посоветовал болельщикам, что делать во время карантина
18 марта, 2020, 14:07
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посоветовал фанатам во время карантина просматривать старые футбольные матчи
Об этом сообщает pianetamilan.it .
По словам Шевченко, пока большинство футбольных турниров приостановлены из-за пандемии коронавируса, болельщикам стоит пересматривать старые футбольные матчи.
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В частности, Шевченко посоветовал посмотреть финал Лиги чемпионов-2003 между итальянскими "Миланом" и "Ювентусом" (0: 0, пен. 3: 2), финал чемпионата мира-2006 между Италией и Францией (1: 1, пен. 5: 3 ), а также миланские дерби между "Миланом" и "Интером".
В упоминавшемся матче "Милан" - "Ювентус" именно Шевченко стал автором победного гола с пенальти.
- Напомним, 17 марта председатель комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич заявил, что Андрей Шевченко не покинет сборную Украины , после того как Евро перенесли на 2021 год.
- Андрей Шевченко поддержал перенос Евро-2020 на 2021.
- УЕФА 17 марта также решил, что финал Лиги чемпионов состоится 27 июня , а Лиги Европы - 24 июня.
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