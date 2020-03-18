Шевченко посоветовал болельщикам, что делать во время карантина

18 марта, 2020, 14:07

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посоветовал фанатам во время карантина просматривать старые футбольные матчи

Об этом сообщает pianetamilan.it .

По словам Шевченко, пока большинство футбольных турниров приостановлены из-за пандемии коронавируса, болельщикам стоит пересматривать старые футбольные матчи.

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В частности, Шевченко посоветовал посмотреть финал Лиги чемпионов-2003 между итальянскими "Миланом" и "Ювентусом" (0: 0, пен. 3: 2), финал чемпионата мира-2006 между Италией и Францией (1: 1, пен. 5: 3 ), а также миланские дерби между "Миланом" и "Интером".

В упоминавшемся матче "Милан" - "Ювентус" именно Шевченко стал автором победного гола с пенальти.