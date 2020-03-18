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Espreso.tvСпортМесси выдвинул "Барселоне" ультиматум из-за Неймара

Месси выдвинул "Барселоне" ультиматум из-за Неймара


фото: Getty Images
Аргентинский футболист Лионель Месси грозит оставить "Барселону", если клуб не вернет бразильского форварда ПСЖ Неймара

Об этом сообщает El Confidencial.

Месси готов остаться в клубе только при условии возвращения бразильского форварда Неймара, который сейчас играет во французском ПСЖ.

По данным источника, аргентинец несчастлив в "Барселоне". Его не устраивают спортивные результаты команды, а также отставка с поста главного тренера Эрнесто Вальверде, с которым у него были дружеские отношения. Единственное, что может мотивировать Месси остаться в клубе, это возвращение Неймара, вместе с которым он играл с 2013 по 2017 год.

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Месси является воспитанником "Барселоны". В структуре каталонского клуба форвард находится с 2001 года. Его нынешний контракт рассчитан до 30 июня 2021 года.

Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года с "Барселоны" за 222 млн евро. Прошлым летом бразилец делал попытки вернуться в испанскую команду, но клубы не смогли договориться о финансовых условиях сделки.

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