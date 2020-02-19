Ситуация странная: Месси прокомментировал скандал, связанный с травлей футболиста в соцсетях

19 февраля, 2020, 22:23

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пока не может ничего сказать о ситуации, связанной с финансированием президентом клуба Хосеп Бартомеу травли футболиста в соцсетях

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

"Честно говоря, меня это все удивило, потому что я не был здесь и просто путешествовал. Когда я вернулся, то немного узнал о ситуации. Я не могу ничего сказать о том, что произошло и какова была ситуация. Бартомеу сказал капитанам наедине то же самое, что говорил всем. Мы должны подождать, чтобы понять, правда это или нет. Но мне эта ситуация показалась странной ", - сказал Лионель Месси.

В текущем сезоне 32-летний аргентинец провел 27 матчей, забил 19 голов и отдал 16 результативных передач. В "Барсе" аргентинец выступает на протяжении всей футбольной карьеры. Форвард выиграл 6 "Золотых мячей" и 4 кубка Лиги чемпионов.