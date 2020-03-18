Карантин от Усика: изолююся от мира в тренировочном лагере, но каждое воскресенье ходить в церковь
Об этом сообщает BoxingScene.
По словам Усика, при подготовке ко второму бою в супертяжелом весе против британца Дерека Чисоры он будет изолирован от мира в тренировочном лагере. В то же время боксер не намерен отказываться от походов в церковь каждое воскресенье.
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"Очень надеюсь, что бой состоится. Если честно, я не очень задумывался о влиянии коронавируса на бой и на мой тренировочный лагерь. Но такие вызовы мотивируют меня. В тренировочном лагере я буду изолирован от мира. Но каждое воскресенье я буду ходить в церковь и проводить время с семьей. Ближе к спаррингам мы с командой решим, какой моя оптимальный вес. Он должен быть идеальным для моих движений, потому что это мой главный навык ", - сказал Усик.
- Напомним, 11 марта, было официально объявлено, что поединок Усик - Чисора состоится 23 мая .
- 17 марта менеджер Александра Усика Эгис Климас заявил, что Джошуа должен встретиться с украинским боксером перед тем, как драться с Тайсоном Фьюри.
- 18 марта промоутер Александра Усика Эдди Хирный заявил, что его бой против Дерека Чисоры могут перенести из-за пандемии коронавируса .
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