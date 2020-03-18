Карантин от Усика: изолююся от мира в тренировочном лагере, но каждое воскресенье ходить в церковь

18 марта, 2020, 14:50

Боксер Александр Усик заявил, что во время подготовки к бою с Дереком Чисорой изолируется в тренировочном лагере, но не собирается отказываться от походов в церковь

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам Усика, при подготовке ко второму бою в супертяжелом весе против британца Дерека Чисоры он будет изолирован от мира в тренировочном лагере. В то же время боксер не намерен отказываться от походов в церковь каждое воскресенье.

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"Очень надеюсь, что бой состоится. Если честно, я не очень задумывался о влиянии коронавируса на бой и на мой тренировочный лагерь. Но такие вызовы мотивируют меня. В тренировочном лагере я буду изолирован от мира. Но каждое воскресенье я буду ходить в церковь и проводить время с семьей. Ближе к спаррингам мы с командой решим, какой моя оптимальный вес. Он должен быть идеальным для моих движений, потому что это мой главный навык ", - сказал Усик.