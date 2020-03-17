Все глупости - ходите в храм, Причащайтесь и все будет хорошо: Усик посоветовал, как себя вести во время карантина

17 марта, 2020, 15:41

Боксер Александр Усик призвал не бояться во время эпидемии коронавируса ходить в храм и причащаться

Об этом Усик заявил во время трансляции в Instagram, видео которой обнародовал Luckypunch.net.

По словам бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), страшный вирус, которым мы болеем - грех. Усик посоветовал не обращать внимания на карантин, ходить в церковь и причащаться.

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"Самый страшный вирус, которым мы болеем, - это грех. Кто-то говорит, что нужно подождать с походами в храм и все остальное. Все глупости, друзья. Ходите в храм, причащаться, исповедоваться и тогда будет все хорошо. Если Всевышний отпустит наши какие-то вещи , которые он держит в своих руках, тогда с нами что-то будет происходить. Но и так, он нам все это дает для того, чтобы мы смирялись и шли по его пути, по которому он нас ведет. Хочу сказать такую вещь, что ничего не случается, потому что все мы причащаемся из одной чаши, и с нами все слава Богу ", - сказал Усик.