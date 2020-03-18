Усику придется подождать с боем против Чисоры

18 марта, 2020, 11:28

Промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что бой украинского боксера против британца Дерека Чисоры могут перенести из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает Sky Sports .

По словам Хирна, бой Усика против Чисоры, а также поединок чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) британца Энтони Джошуа против болгарина Кубрата Пулева, могут состояться позже.

"В планах - утвердить новые даты. У нас поединок Уайта и Поветкина, который должен состояться 2 мая. Также бой Чисоры и Усика запланирован на 23 мая. Джошуа боксирует 20 июня. Все эти события могут быть перенесены. В теории бой Энтони может произойти в июле. У нас есть потенциальная дата, но сейчас мы надеемся, что проведем его 20 июня ", - сказал Хирн.

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По его словам, в случае с боем Джошуа многое будет зависеть от того, когда возобновится чемпионат Англии по футболу, который прервали из-за пандемии коронавируса. Ведь поединок запланирован в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм".

"Энтони требовал, чтобы его следующий бой состоялся в Великобритании. До 20 июня еще много времени, эта дата по-прежнему остается в наших планах. Мы говорили с "Тоттенхэмом" и убедились, что мы находимся на одной волне. Конечно, решение премьер-лиги сыграет важную роль ", - пояснил Хирн.