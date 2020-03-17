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Espreso.tvСпортМенеджер Усика хочет сорвать бой Джошуа - Фьюри

Менеджер Усика хочет сорвать бой Джошуа - Фьюри


фото: Getty Images
Менеджер Александра Усика Эгис Климас заявил, что Джошуа должен встретиться с украинским боксером перед тем, как драться с Тайсоном Фьюри

Об этом сообщает Sky Sports .

По убеждению Эгис Климас, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) сначала должен провести защиту пояса WBO в поединке с Александром Усиком, а потом встречаться с другим боксером из Великобритании - Тайсоном Фьюри, который владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета).

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"Какой бой Джошуа - Фьюри? Мы сначала должны победить Дерека Чисору, а затем Усик становится обязательным претендентом на поединок с Джошуа. Этот бой должен состояться, и я верю, что Джошуа этого хочет. Поединок пройдет в Великобритании", - заявил Климас.

Сейчас все бои находятся под вопросом из-за пандемии коронавируса.

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