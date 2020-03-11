Усик - Чисора: определилась официальная дата боя

11 марта, 2020, 20:55

Сегодня, 11 марта, было официально объявлено о боксерском поединке Усик-Чисора, который состоится 23 мая

Об этом сообщает K2 Promotions y instagram.

Боксеры-тяжеловесы встретятся 23 мая на арене O2 в Лондоне. Вечер бокса будет транслироваться стриминговым сервисом DAZN и Sky Sports.

Бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой должен был пройти в марте, но по состоянию здоровья Усика дата поединка была перенесена на более поздний срок.