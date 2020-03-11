Усик - Чисора: определилась официальная дата боя
11 марта, 2020, 20:55
Сегодня, 11 марта, было официально объявлено о боксерском поединке Усик-Чисора, который состоится 23 мая
Об этом сообщает K2 Promotions y instagram.
Боксеры-тяжеловесы встретятся 23 мая на арене O2 в Лондоне. Вечер бокса будет транслироваться стриминговым сервисом DAZN и Sky Sports.
Бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой должен был пройти в марте, но по состоянию здоровья Усика дата поединка была перенесена на более поздний срок.
- Напомним, 11 марта промоутер Александра Усика и Джошуа британец Эдди Хирный заявил, что не представляет боксерских поединков без зрителей , которых могут не пустить на трибуны через коронавирус.
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