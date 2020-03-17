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Espreso.tvОбществоЭвакуация: украинцы застряли в Австрии из-за отсутствия чартера в Киев. Посольство оказывает помощь

Эвакуация: украинцы застряли в Австрии из-за отсутствия чартера в Киев. Посольство оказывает помощь


фото: reuters
В Австрии ряд украинцев оказались в критической ситуации из-за невозможности добраться домой, их пустили на территорию посольства Украины

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Австрии Александр Щерба в Facebook.

"Люди, которые находятся рядом с Посольством (автомобилисты, которые не добрались до Украины) уставшие, но накормленные, с возможностью воспользоваться туалетом. Доступ на территорию я позволил", - рассказал посол

По словам Щербы, одну женщину пришлось госпитализировать прямо из аэропорта, поскольку у нее разошлись постоперационные швы.

Следует отметить, что авиакомпания Austrian Airlines во вторник объявила, что с 19 по 28 марта прекращает все рейсы.

"Ну и самое главное - ждем информацию о чартерах на европейские столицы. Я понимаю, что этот вопрос очень затянулось, но влияния на это не имеем. Чартер будет. Когда - пока не известно", - добавил посол.

Посол также рассказал о поддержке украинцев Вены, которые везут в посольство спальные мешки и коврики.

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