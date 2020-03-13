Украина закрывает границу для иностранных граждан на две недели, - Данилов
13 марта, 2020, 15:12
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина закрывает границу для иностранных граждан на две недели
Об этом он сказал во время брифинга, передает Эспрессо.TV .
Границу закроют через 48 часов.
"Министерство иностранных дел предупредит сейчас все учреждения и все страны о том, что граница Украины для иностранных граждан на две недели будет закрыта. Через две недели, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы будем принимать решение. Что касается граждан Украины, в нас есть большая просьба, чтобы по возможности ограничить зарубежные поездки, ограничить туристические поездки с выездом за границу. Все граждане Украины, которые сегодня находятся за рубежом будут иметь возможность вернуться", - сказал Данилов.
Он добавил, что за неделю все пункты пропуска должны быть обеспечены экспресс-тестами на коронавирус, чтобы все имели возможность их пройти.
- Напомним, правительство приняло решение об ограничении количества пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля.
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