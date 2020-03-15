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Espreso.tvОбществоАвстрия запретила въезд для украинцев

Австрия запретила въезд для украинцев


фото: yahoo.com
Канцлер Австрии Курц объявил о закрытии въезда для граждан Украины, Великобритании, Нидерландов и России

Основание - борьба с распространением китайского коронавируса, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на ORF.

Из этих стран нельзя будет как непосредственно въехать в Австрию, так и попасть туда самолетом.

Кроме того, в стране со вторника, 17 марта, в Австрии закрываются рестораны и кафе, а также будут закрыты спортивные и детские площадки. Ранее в стране закрыли школы.

  • По данным на утро воскресенья, 15 марта, в Австрии зафиксировано 655 больных коронавирусом, один человек умер.
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