Австрия запретила въезд для украинцев

15 марта, 2020, 14:10

Канцлер Австрии Курц объявил о закрытии въезда для граждан Украины, Великобритании, Нидерландов и России

Основание - борьба с распространением китайского коронавируса, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на ORF.

Из этих стран нельзя будет как непосредственно въехать в Австрию, так и попасть туда самолетом.

Кроме того, в стране со вторника, 17 марта, в Австрии закрываются рестораны и кафе, а также будут закрыты спортивные и детские площадки. Ранее в стране закрыли школы.