 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украину вернулись 38 самолетов с эвакуированными, - Мининфраструктуры

В Украину вернулись 38 самолетов с эвакуированными, - Мининфраструктуры


фото: reuters
Аэропорт "Борисполь" принял уже 38 рейсов из украинцами, возвращающихся из-за рубежа

Об этом сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

"По состоянию на 11:05 с 00:00 17 марта аэропорт" Борисполь "принял 38 рейсов из украинцами, возвращающихся из-за рубежа", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что рейсы из Украинской, которые возвращаются домой, в течение дня принимают Днепр, Одесса, Запорожье, Харьков.

"Как мы и обещали, возвращаем наших сограждан домой, которые за рубежом оказались в очень сложной ситуации, причинения пандемией коронавируса. Министерство в круглосуточном режиме работает с авиакомпаниями и туроператорами для решения неотложных вопросов и отработки наиболее оптимальных решений в в чрезвычайных условиях", - заявил министр Владислав Криклий.

Доступен также обновленный перечень международных авиарейсов, которые будут приняты в пунктах пропуска на государственной границе Украины 17 марта 2020 года.

Следующее обновление по возврату украинцев из-за рубежа Мининфраструктуры обещает сделать в 14.00.

  • В Украине пока исследуют анализы 42 человек на наличие коронавирусной инфекции COVID-19.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 марта, 2020 вторник

больше новостей

17 марта, 2020 вторник

16 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать