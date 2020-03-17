В Украину вернулись 38 самолетов с эвакуированными, - Мининфраструктуры
Об этом сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.
"По состоянию на 11:05 с 00:00 17 марта аэропорт" Борисполь "принял 38 рейсов из украинцами, возвращающихся из-за рубежа", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что рейсы из Украинской, которые возвращаются домой, в течение дня принимают Днепр, Одесса, Запорожье, Харьков.
"Как мы и обещали, возвращаем наших сограждан домой, которые за рубежом оказались в очень сложной ситуации, причинения пандемией коронавируса. Министерство в круглосуточном режиме работает с авиакомпаниями и туроператорами для решения неотложных вопросов и отработки наиболее оптимальных решений в в чрезвычайных условиях", - заявил министр Владислав Криклий.
Доступен также обновленный перечень международных авиарейсов, которые будут приняты в пунктах пропуска на государственной границе Украины 17 марта 2020 года.
Следующее обновление по возврату украинцев из-за рубежа Мининфраструктуры обещает сделать в 14.00.
- В Украине пока исследуют анализы 42 человек на наличие коронавирусной инфекции COVID-19.
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