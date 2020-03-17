В Украину вернулись 38 самолетов с эвакуированными, - Мининфраструктуры

17 марта, 2020, 12:58

Аэропорт "Борисполь" принял уже 38 рейсов из украинцами, возвращающихся из-за рубежа

Об этом сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

"По состоянию на 11:05 с 00:00 17 марта аэропорт" Борисполь "принял 38 рейсов из украинцами, возвращающихся из-за рубежа", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что рейсы из Украинской, которые возвращаются домой, в течение дня принимают Днепр, Одесса, Запорожье, Харьков.

"Как мы и обещали, возвращаем наших сограждан домой, которые за рубежом оказались в очень сложной ситуации, причинения пандемией коронавируса. Министерство в круглосуточном режиме работает с авиакомпаниями и туроператорами для решения неотложных вопросов и отработки наиболее оптимальных решений в в чрезвычайных условиях", - заявил министр Владислав Криклий.

Доступен также обновленный перечень международных авиарейсов, которые будут приняты в пунктах пропуска на государственной границе Украины 17 марта 2020 года.

Следующее обновление по возврату украинцев из-за рубежа Мининфраструктуры обещает сделать в 14.00.