Усиление карантина объявили в еще трех облцентрах
Об этом сообщает "РБК-Украина".
Соответствующие решения были приняты Полтавским, Николаевским, Сумским горсоветом 16 марта.
Со вторника, 17 марта, в городе Полтава закрываются все торгово-развлекательные центры, фитнес-клубы и заведения общественного питания. В обычном режиме будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почта, заправки, авто и железнодорожные вокзалы, больницы и ОМС. Сейчас в городе проводят скрининг температуры пассажирам на вокзалах, а также дезинфекцию коммунальных рынков.
Также с 17 марта в Николаеве временно останавливается работа таких объектов общего пользования с присутствием более 10 человек:
- кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;
- детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных, зоопарка;
- фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;
- всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;
- торгово-развлекательных центров;
- строительных рынков и других (кроме продуктовых)
- ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, баров;
- других учреждений (по усмотрению и под личную ответственность руководителя)
Городской голова Сум Александр Лысенко предложил перейти на дистанционную работу органам местного самоуправления, а также руководителям предприятий всех форм собственности. Также поручено перепрофилировать больницу №4 и №5 в инфекционные. Кроме этого в горсовете планируют аккумулировать дополнительные средства из резервного фонда на медицинские защитные средства и препараты.
- Напомним, с 17 марта в Киеве закроют все торговые и развлекательные заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС
- Министр здравоохранения Илья Емец заявил о необходимости закрыть заведения общественного питания, ТРЦ и ограничить передвижение внутри страны.
- Городской глава Львова Андрей Садовый заявил, что с 16 марта в городе закрываются все заведения торговли , кроме продуктовых магазинов и аптек.
- Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о приостановке работы в городе всех заведений питания, спортивных, развлекательных и торговых заведений, кроме аптек и продуктовых магазинов.
- В Ивано-Франковске в понедельник, 16 марта, объявили о закрытии всех заведений общественного питания, ТРЦ и магазинов, кроме продуктовых и аптек, в связи с карантином в Украине из-за коронавируса.
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