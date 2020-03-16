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Espreso.tvОбществоУсиление карантина объявили в еще трех облцентрах

Усиление карантина объявили в еще трех облцентрах


фото: reuters
С 17 марта в Полтаве и Николаеве закрываются все общественные объекты, в Сумах призвали перейти на дистанционную работу

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Соответствующие решения были приняты Полтавским, Николаевским, Сумским горсоветом 16 марта.

Со вторника, 17 марта, в городе Полтава закрываются все торгово-развлекательные центры, фитнес-клубы и заведения общественного питания. В обычном режиме будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почта, заправки, авто и железнодорожные вокзалы, больницы и ОМС. Сейчас в городе проводят скрининг температуры пассажирам на вокзалах, а также дезинфекцию коммунальных рынков.

Также с 17 марта в Николаеве временно останавливается работа таких объектов общего пользования с присутствием более 10 человек:

  • кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;
  • детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных, зоопарка;
  • фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;
  • всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;
  • торгово-развлекательных центров;
  • строительных рынков и других (кроме продуктовых)
  • ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, баров;
  • других учреждений (по усмотрению и под личную ответственность руководителя)

Городской голова Сум Александр Лысенко предложил перейти на дистанционную работу органам местного самоуправления, а также руководителям предприятий всех форм собственности. Также поручено перепрофилировать больницу №4 и №5 в инфекционные. Кроме этого в горсовете планируют аккумулировать дополнительные средства из резервного фонда на медицинские защитные средства и препараты.

  • Напомним, с 17 марта в Киеве закроют все торговые и развлекательные заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС
  • Министр здравоохранения Илья Емец заявил о необходимости закрыть заведения общественного питания, ТРЦ и ограничить передвижение внутри страны.
  • Городской глава Львова Андрей Садовый заявил, что с 16 марта в городе закрываются все заведения торговли , кроме продуктовых магазинов и аптек.
  • Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о приостановке работы в городе всех заведений питания, спортивных, развлекательных и торговых заведений, кроме аптек и продуктовых магазинов.
  • В Ивано-Франковске в понедельник, 16 марта, объявили о закрытии всех заведений общественного питания, ТРЦ и магазинов, кроме продуктовых и аптек, в связи с карантином в Украине из-за коронавируса.
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