Необходимо закрыть заведения общественного питания, ТРЦ и ограничить передвижения внутри страны, - министр здравоохранения Емец
Обращение Емца обнародовано на странице Минздрава в facebook.
По его словам, сегодня угроза, которую несет коронавирус, велика как никогда.
"Мы не имеем права ждать массового заражения украинцев. Должны действовать немедленно, на опережение. Жестко и без исключений. Необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины, необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек", - сказал Емец.
Он заявил, что больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные, с учетом ситуации.
"Прорабатывать необходимо только ургентные случаи. Все плановые мероприятия отменить и направить все ресурсы на подготовку к борьбе с инфекцией. Кроме этого, Минздрав активно собирает лучших эпидемиологов Украины и включает их в состав оперативного штаба, чтобы мы могли еще быстрее реагировать на новые вызовы, которые перед нами ставит эпидемия", - отметил министр.
Он призвал всех украинцев не быть легкомысленными.
"Это то время, когда необходимо не паниковать, а мобилизоваться, собрать все силы и помочь себе, своим близким и своим согражданам. Сейчас еще есть возможность не допустить ужасной трагедии на территории всей Украины. Успешный опыт других стран показал, что самоизоляция - самый эффективный способ предупреждения распространения болезни. Будьте сознательными, берегите себя и своих близких", - призвал Емец.
- Напомним, 15 марта министр здравоохранения Илья Емец предложил закрыть все заведения общественного питания для борьбы с коронавирусом.
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