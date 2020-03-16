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Espreso.tvОбществоВ Одессе из-за коронавируса закрывают все развлекательные и торговые заведения, кроме продуктовых и аптек

В Одессе из-за коронавируса закрывают все развлекательные и торговые заведения, кроме продуктовых и аптек

Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о приостановке работы в городе всех заведений питания, спортивных, развлекательных и торговых заведений, кроме аптек и продуктовых магазинов

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

"16 марта 2020 г. с 00:00 временно остановить работу таких объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более 10 человек, расположенных в. Одессе, до особого распоряжения городского главы и отмены ограничительных мер", - говорится в сообщении.

Распоряжение предусматривает закрытие в городе таких заведений:

  • кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;
  • детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;
  • фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;
  • зоопарков, водных парков, парков аттракционов;
  • всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;
  • торгово-развлекательных центров;
  • строительных рынков и других (кроме продуктовых)
  • ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов;
  • других учреждений (по усмотрению и под личную ответственность руководителя).

Напомним, ранее министр здравоохранения Илья Емец заявил о необходимости закрыть заведения общественного питания, ТРЦ и ограничить передвижение внутри страны.

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