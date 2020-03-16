В Одессе из-за коронавируса закрывают все развлекательные и торговые заведения, кроме продуктовых и аптек
16 марта, 2020, 08:47
Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о приостановке работы в городе всех заведений питания, спортивных, развлекательных и торговых заведений, кроме аптек и продуктовых магазинов
Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.
"16 марта 2020 г. с 00:00 временно остановить работу таких объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более 10 человек, расположенных в. Одессе, до особого распоряжения городского главы и отмены ограничительных мер", - говорится в сообщении.
Распоряжение предусматривает закрытие в городе таких заведений:
- кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;
- детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;
- фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;
- зоопарков, водных парков, парков аттракционов;
- всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;
- торгово-развлекательных центров;
- строительных рынков и других (кроме продуктовых)
- ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов;
- других учреждений (по усмотрению и под личную ответственность руководителя).
Напомним, ранее министр здравоохранения Илья Емец заявил о необходимости закрыть заведения общественного питания, ТРЦ и ограничить передвижение внутри страны.
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