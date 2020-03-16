В Ивано-Франковске закрыли все заведения общественного питания, ТРЦ и магазины, кроме продуктовых и аптек, - мэр
Решение озвучил на заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по обеспечению безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19 мэр Руслан Марцинкив, сообщает Обозреватель .
По его словам, также временно ограничат деятельность ЦНАП и филиала департамента социальной политики. Услуги будут предоставлять только в онлайн-доступе. Руководителям предприятий различных форм комиссия поручила перевести работников на удаленную работу.
"Мы рекомендуем перейти на дистанционную форму работы. Остаются только службы, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Остановить работу учреждений всех, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. Владельцам рынков и общественного транспорта - проводить дезинфекцию постоянно", - сообщил Марцинкив.
Также запланировано ограничение выпуска коммунального транспорта - троллейбусов и автобусов - по графику выходного дня.
Комиссия постановила перепрофилировать городские медицинские учреждения, чтобы быть готовыми к приему больных COVID-19.
"Просьба с пониманием отнестись к ситуации, быть людьми, помогать друг другу. Прошу не выходить без лишней надобности из дома, оставаться на самоизоляции", - добавил мэр.
- Напомним, ранее министр здравоохранения Илья Емец заявил о необходимости закрыть заведения общественного питания, ТРЦ и ограничить передвижение внутри страны.
- Городской глава Львова Андрей Садовый заявил, что с 16 марта в городе закрываются все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов и аптек.
- Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о приостановке работы в городе всех заведений питания, спортивных, развлекательных и торговых заведений, кроме аптек и продуктовых магазинов.
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