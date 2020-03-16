В Ивано-Франковске закрыли все заведения общественного питания, ТРЦ и магазины, кроме продуктовых и аптек, - мэр

16 марта, 2020, 10:47

В Ивано-Франковске в понедельник, 16 марта, объявили о закрытии всех заведений общественного питания, ТРЦ и магазинов, кроме продуктовых и аптек, в связи с карантином в Украине в связи с коронавирусом

Решение озвучил на заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по обеспечению безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19 мэр Руслан Марцинкив, сообщает Обозреватель .

По его словам, также временно ограничат деятельность ЦНАП и филиала департамента социальной политики. Услуги будут предоставлять только в онлайн-доступе. Руководителям предприятий различных форм комиссия поручила перевести работников на удаленную работу.

"Мы рекомендуем перейти на дистанционную форму работы. Остаются только службы, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Остановить работу учреждений всех, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. Владельцам рынков и общественного транспорта - проводить дезинфекцию постоянно", - сообщил Марцинкив.

Также запланировано ограничение выпуска коммунального транспорта - троллейбусов и автобусов - по графику выходного дня.

Комиссия постановила перепрофилировать городские медицинские учреждения, чтобы быть готовыми к приему больных COVID-19.

"Просьба с пониманием отнестись к ситуации, быть людьми, помогать друг другу. Прошу не выходить без лишней надобности из дома, оставаться на самоизоляции", - добавил мэр.