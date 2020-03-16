В Киеве закроют все торговые и развлекательные заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС, - Кличко
16 марта, 2020, 11:35
В Киеве закроют учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и автозаправок
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Он отметил, что с 17 марта в Киеве максимально ограничивается:
- Передвижения людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины.
- Проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан.
- Работа заведений общественного питания. Не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн заказ на доставку еды.
- Не будут работать и торговые центры. За исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.
Будут работать АЗС, банки и банкоматы.
Временно приостанавливается и работа:
- Спортивных комплексов и залов.
- Заведений бытового обслуживания населения. - СПА салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату-салонов и других.
- Увеселительных заведений - дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.
"Мы понимаем, что это неудобства для жителей города и потери для бизнеса. Но они - вынужденные и временные. Прибыли и деньги - важны. Но здоровье и жизнь людей - самое важное! И мы должны заботиться прежде всего об этом!" - добавил мэр Киева.
Он отметил, что городская власть будет работать в штатном режиме для обеспечения жизнедеятельности и безопасности жителей столицы. Департаментам КГГА доведены требования по временной отмене совещательных и коллегиальных заседаний, общественных слушаний, личных приемов граждан. ЦНАП - при необходимости принимать граждан, но по предварительной онлайн записи.
"Город позаботится об обеспечении социально незащищенных групп населения, особенно одиноких пожилых людей, продуктами питания и предметами первой необходимости. - Их будут доставлять домой", - подчеркнул Кличко.
Вместе с тем, руководители предприятий, учреждений и организаций столицы, независимо от форм собственности и подчинения должны максимально перевести работу на удаленный доступ с применением электронных коммуникационных технологий. А также - ввести режим профилактического наблюдения за сотрудниками, которые посещали страны инфекционного риска.
"Что касается общественного транспорта, - пользование им мы пока не ограничиваем. Но надеемся на сознательность киевлян, - что ни передвигаться по городу без крайней необходимости. - На работу (кто будет работать), в магазины за продуктами или в аптеку. Весь общественный транспорт обрабатывается дезинфицирующими средствами несколько раз в день. в метро мы просим пассажиров ездить в масках! Это - ваша безопасность и безопасность окружающих людей ", - подчеркнул мэр Киева.
- Напомним, ранее министр здравоохранения Илья Емец заявил о необходимости закрыть заведения общественного питания, ТРЦ и ограничить передвижение внутри страны.
- Городской председатель Львова Андрей Садовый заявил, что с 16 марта в городе закрываются все заведения торговли , кроме продуктовых магазинов и аптек.
- Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о приостановке работы в городе всех заведений питания, спортивных, развлекательных и торговых заведений, кроме аптек и продуктовых магазинов.
- В Ивано-Франковске в понедельник, 16 марта, объявили о закрытии всех заведений общественного питания, ТРЦ и магазинов, кроме продуктовых и аптек, в связи с карантином в Украине в связи с коронавирусом.
Читайте также
-
10 марта, 2020 Нефтяная война: Расчет или просчет Кремля
-
-
-
-