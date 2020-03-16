В Киеве закроют все торговые и развлекательные заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС, - Кличко

Спортивных комплексов и залов.

Заведений бытового обслуживания населения. - СПА салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату-салонов и других.

Увеселительных заведений - дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.

"Мы понимаем, что это неудобства для жителей города и потери для бизнеса. Но они - вынужденные и временные. Прибыли и деньги - важны. Но здоровье и жизнь людей - самое важное! И мы должны заботиться прежде всего об этом!" - добавил мэр Киева.

Он отметил, что городская власть будет работать в штатном режиме для обеспечения жизнедеятельности и безопасности жителей столицы. Департаментам КГГА доведены требования по временной отмене совещательных и коллегиальных заседаний, общественных слушаний, личных приемов граждан. ЦНАП - при необходимости принимать граждан, но по предварительной онлайн записи.

"Город позаботится об обеспечении социально незащищенных групп населения, особенно одиноких пожилых людей, продуктами питания и предметами первой необходимости. - Их будут доставлять домой", - подчеркнул Кличко.

Вместе с тем, руководители предприятий, учреждений и организаций столицы, независимо от форм собственности и подчинения должны максимально перевести работу на удаленный доступ с применением электронных коммуникационных технологий. А также - ввести режим профилактического наблюдения за сотрудниками, которые посещали страны инфекционного риска.

"Что касается общественного транспорта, - пользование им мы пока не ограничиваем. Но надеемся на сознательность киевлян, - что ни передвигаться по городу без крайней необходимости. - На работу (кто будет работать), в магазины за продуктами или в аптеку. Весь общественный транспорт обрабатывается дезинфицирующими средствами несколько раз в день. в метро мы просим пассажиров ездить в масках! Это - ваша безопасность и безопасность окружающих людей ", - подчеркнул мэр Киева.