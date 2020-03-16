Маски стали самым контрабандным товаром, - Нефедов
16 марта, 2020, 12:54
После ограничении экспорта медицинских масок и средств медицинской защиты из Украины они стали одними из самых популярных товаров, которые украинцы пытаются вывезти контрабандой
Об этом сообщил председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов во время брифинга о мерах по противодействию коронавирусной инфекции, передает Еспресо.TV .
"У нас за эти выходные (14-15 марта, - ред.) маски стали более популярным товаром для контрабанды из Украины, чем сигареты", - заявил Нефедов.
По его расчетам, в течение 14-15 марта из Украины пытались незаконно вывезти 130 тысяч штук масок различных типов. Глава таможни призвал бизнес не вывозить медицинские маски, ведь это грозит уголовной ответственностью.
- Напомним, 16 марта правоохранители обнаружили партию в 50 тыс. медицинских респираторов в авто на территории КПП "Ягодин"
- 15 марта стало известно, что премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна планировала купить в Украине 2 млн штук медицинских масок за наличные, но их перехватил немецкий покупатель.
- 13 марта в аэропорту "Борисполь" пограничники остановили запрещенный экспорт медицинских масок объемом полторы тонны
- 4 марта стало известно, что из Украины в Румынию пытались вывезти контрабандой более 3,5 тыс. медицинских масок
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