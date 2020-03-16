 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМаски стали самым контрабандным товаром, - Нефедов

Маски стали самым контрабандным товаром, - Нефедов


фото: dpsu.gov.ua
После ограничении экспорта медицинских масок и средств медицинской защиты из Украины они стали одними из самых популярных товаров, которые украинцы пытаются вывезти контрабандой

Об этом сообщил председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов во время брифинга о мерах по противодействию коронавирусной инфекции, передает Еспресо.TV .

"У нас за эти выходные (14-15 марта, - ред.) маски стали более популярным товаром для контрабанды из Украины, чем сигареты", - заявил Нефедов.

По его расчетам, в течение 14-15 марта из Украины пытались незаконно вывезти 130 тысяч штук масок различных типов. Глава таможни призвал бизнес не вывозить медицинские маски, ведь это грозит уголовной ответственностью.

  • Напомним, 16 марта правоохранители обнаружили партию в 50 тыс. медицинских респираторов в авто на территории КПП "Ягодин"
  • 15 марта стало известно, что премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна планировала купить в Украине 2 млн штук медицинских масок за наличные, но их перехватил немецкий покупатель.
  • 13 марта в аэропорту "Борисполь" пограничники остановили запрещенный экспорт медицинских масок объемом полторы тонны
  • 4 марта стало известно, что из Украины в Румынию пытались вывезти контрабандой более 3,5 тыс. медицинских масок
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 марта, 2020 понедельник

больше новостей

16 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать