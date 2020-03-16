Маски стали самым контрабандным товаром, - Нефедов

16 марта, 2020, 12:54

После ограничении экспорта медицинских масок и средств медицинской защиты из Украины они стали одними из самых популярных товаров, которые украинцы пытаются вывезти контрабандой

Об этом сообщил председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов во время брифинга о мерах по противодействию коронавирусной инфекции, передает Еспресо.TV .

"У нас за эти выходные (14-15 марта, - ред.) маски стали более популярным товаром для контрабанды из Украины, чем сигареты", - заявил Нефедов.

По его расчетам, в течение 14-15 марта из Украины пытались незаконно вывезти 130 тысяч штук масок различных типов. Глава таможни призвал бизнес не вывозить медицинские маски, ведь это грозит уголовной ответственностью.