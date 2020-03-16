На Волыни пресекли попытку вывезти за границу 50 тыс. медицинских масок
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.
"Прокуроры Ковельской местной прокуратуры Волынской области совместно с таможенниками и пограничниками на территории пункта пропуска "Ягодин" задержали автомобиль, в котором обнаружили 50 тысяч респираторных масок. Запрет вывоза такого груза установлен постановлением Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 г. в рамках мероприятий по предотвращению распространения на территории Украины коронавируса COVID-19 ", - говорится в сообщении.
В ОГПУ отметили, что по факту факту злоупотребления полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364-1 УК Украины), возбуждено уголовное дело.
Подозреваемым грозит штраф в размере от четырехсот до девятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или заключение на срок от 3 до 6 лет.
- Напомним, 15 марта стало известно, что премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна планировала купить в Украине 2 млн штук медицинских масок за наличные, но их перехватил немецкий покупатель.
- 13 марта в аэропорту "Борисполь" пограничники остановили запрещенный экспорт медицинских масок объемом полторы тонны
- 4 марта стало известно, что из Украины в Румынию пытались вывезти контрабандой более 3,5 тыс. медицинских масок
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