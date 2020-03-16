На Волыни пресекли попытку вывезти за границу 50 тыс. медицинских масок

16 марта, 2020, 11:47

Правоохранители обнаружили партию в 50 тыс. медицинских респираторов в авто на территории КПП "Ягодин"

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"Прокуроры Ковельской местной прокуратуры Волынской области совместно с таможенниками и пограничниками на территории пункта пропуска "Ягодин" задержали автомобиль, в котором обнаружили 50 тысяч респираторных масок. Запрет вывоза такого груза установлен постановлением Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 г. в рамках мероприятий по предотвращению распространения на территории Украины коронавируса COVID-19 ", - говорится в сообщении.

В ОГПУ отметили, что по факту факту злоупотребления полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364-1 УК Украины), возбуждено уголовное дело.

Подозреваемым грозит штраф в размере от четырехсот до девятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или заключение на срок от 3 до 6 лет.