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Espreso.tvОбществоВ "Борисполе" пограничники остановили партию в полторы тонны медицинских масок на экспорт, - Аваков

В "Борисполе" пограничники остановили партию в полторы тонны медицинских масок на экспорт, - Аваков


фото: dpsu.gov.ua
В аэропорту "Борисполь" пограничники остановили запрещенный экспорт медицинских масок объемом полторы тонны

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в Twitter.

"Пограничная служба и полиция прекратили запрещенный экспорт медицинских масок в Борисполе. Пытались вывезти в Доху и Рим", - написал министр.

Аваков добавил, что партию масок конфисковали и возбудили уголовное дело.

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