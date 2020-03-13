В "Борисполе" пограничники остановили партию в полторы тонны медицинских масок на экспорт, - Аваков

Пограничная служба и полиция прекратили запрещенный экспорт медицинских масок в Борисполе. Пытались вывезти в Доху и Рим.

1,5 тонны медицинских масок останутся для нужд Украины.

Маски конфискованы.

Возбуждено уголовное дело.

Мы будем жестко пресекать подобное. Время такое! pic.twitter.com/83xLQMIH9C