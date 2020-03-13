В "Борисполе" пограничники остановили партию в полторы тонны медицинских масок на экспорт, - Аваков
13 марта, 2020, 11:38
В аэропорту "Борисполь" пограничники остановили запрещенный экспорт медицинских масок объемом полторы тонны
Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в Twitter.
"Пограничная служба и полиция прекратили запрещенный экспорт медицинских масок в Борисполе. Пытались вывезти в Доху и Рим", - написал министр.
Аваков добавил, что партию масок конфисковали и возбудили уголовное дело.
Пограничная служба и полиция прекратили запрещенный экспорт медицинских масок в Борисполе. Пытались вывезти в Доху и Рим.- Arsen Avakov (@AvakovArsen) March 13, 2020
1,5 тонны медицинских масок останутся для нужд Украины.
Маски конфискованы.
Возбуждено уголовное дело.
Мы будем жестко пресекать подобное. Время такое! pic.twitter.com/83xLQMIH9C
- Напомним, 4 марта стало известно, что из Украины в Румынию пытались вывезти контрабандой более 3,5 тыс. медицинских масок
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