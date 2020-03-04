Из Украины в Румынию пытались вывезти контрабандой более 3,5 тыс. медицинских масок

4 марта, 2020, 11:39

Военнослужащие отделения инспекторов пограничной службы "Дюла" Мукачевского отряда ночью предотвратили незаконное перемещение через границу медицинских масок

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Информацию о возможной противоправной деятельности на границе пограничники получили заранее от офицеров отдела внутренней и собственной безопасности.

Около часа ночи пограничный наряд, который патрулировал границу, обнаружил в нескольких десятках метров от госграницы пять полиэтиленовых пакетов. В них находились одноразовые медицинские маски. Всего "предприимчивые" правонарушители планировали переместить в соседнюю Румынию 3650 штук таких изделий.

Сами же "курьеры", вероятнее всего, прибегли к бегству мотоциклом, на что указывают оставленные на почве следы разворота от транспортного средства.