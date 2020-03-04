Из Украины в Румынию пытались вывезти контрабандой более 3,5 тыс. медицинских масок
4 марта, 2020, 11:39
Военнослужащие отделения инспекторов пограничной службы "Дюла" Мукачевского отряда ночью предотвратили незаконное перемещение через границу медицинских масок
Об этом сообщила Государственная пограничная служба.
Информацию о возможной противоправной деятельности на границе пограничники получили заранее от офицеров отдела внутренней и собственной безопасности.
Около часа ночи пограничный наряд, который патрулировал границу, обнаружил в нескольких десятках метров от госграницы пять полиэтиленовых пакетов. В них находились одноразовые медицинские маски. Всего "предприимчивые" правонарушители планировали переместить в соседнюю Румынию 3650 штук таких изделий.
Сами же "курьеры", вероятнее всего, прибегли к бегству мотоциклом, на что указывают оставленные на почве следы разворота от транспортного средства.
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-