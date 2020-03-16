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Espreso.tvОбществоУкраина продала 2 млн масок за наличные в Германию, - премьер-министр Словакии

Украина продала 2 млн масок за наличные в Германию, - премьер-министр Словакии


фото: reuters
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна планировала купить в Украине 2 млн штук медицинских масок за наличные, но их перехватил немецкий покупатель

Об этом премьер-министр Пеллегрини рассказал в эфире телеканала Ta3.

По словам премьера, Словакия договорилась о покупке 2 миллионов медицинских масок за 1,2 млн евро, и продавец требовал оплату наличными.

"Мы конкурируем с каждой страной на общем рынке. Мы уже приготовили чемодан с 1,2 млн евро наличными и собирались лететь за масками правительственным самолетом. Но пришел немецкий перекупщик, заплатил и купил их", - сказал Пеллегрини.

Он не уточнил, с кем именно словацкое правительство вело в Украине переговоры о покупке масок - частным лицом, предприятием или государственным учреждением.

Как известно, 11 марта Кабинет министров Украины ввел запрет на экспорт медицинских масок и других средств защиты.

В Словакии с 12 марта начали действовать жесткие ограничения на въезд на наземных КПП: в страну пускают только граждан государства, а также тех, кто имеет разрешение на постоянное или временное проживание.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на эту информацию, заявив, что если Словакия действительно пыталась купить маски, то планировала это в обход нашего законодательства.

"Нет сейчас в Европе страны, которая бы не охотилась во всем мире на маски и респираторы. Когда все это закончится, я смогу рассказать много интересных историй на эту тему. А сейчас скажу одно: если Словакия действительно пыталась купить маски, то планировала это в обход нашего законодательства. Экспорт минимум до 6 июня запрещен. Попытки наших компаний и дельцов на заказ кого-угодно из-за рубежа экспортировать - незаконны. Мы жестко будем блокировать их вместе с Министерством внутренних дел и таможней. Здоровьем граждан не торгуем", - написал он на своей ст оринци в Facebook.

  • 13 марта в аэропорту "Борисполь" пограничники остановили запрещенный экспорт медицинских масок объемом полторы тонны
  • 4 марта стало известно, что из Украины в Румынию пытались вывезти контрабандой более 3,5 тыс. медицинских масок
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