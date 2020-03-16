Как защититься от заражения коронавирусом. Советы врача-иммунолога

16 марта, 2020, 20:29

Врач-иммунолог Федор Лапий дал ряд советов, которые помогут уберечься от заражения коронавирусом

Об этом он рассказал в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы", передает Еспресо.TV

"Это те же советы, которые есть и по гриппу, но которые более сильно нужно выполнять", - отметил Лапий.

Врач-иммунолог призывал:

1) Держаться более, чем один метр от других людей. То ли это касается очереди, то касается других пребываний в общественных местах. Это довольно эффективно, чтобы предотвратить передачу коронавируса.

2) Второй совет касается чистых рук. Не пренебрегать способом лишний раз помыть руки проточной водой. Если вам не доступна проточная вода, то не забывайте о том, что существуют спиртовые растворы, спиртосодержащие антисептики для рук.

3) Когда мы говорим о так называемом кашлевом этикете - это большое уже уважение к другим людям. Чтобы ваши руки оставались чистыми - прикрывайтесь локтем или шарфиком.

4) Если вы чувствуете симптомы болезни, то лучше оставаться дома, чтобы не подвергать других людей опасности.

5) Если вам нужно выйти в общественные места - избегайте скоплений людей, надевайте маску, если вы болеете.

6) Без крайней необходимости не контактируйте с другими людьми.

7) Несмотря на то, что поцелуи являются проявлением нашей любви, в дружеских отношениях есть рукопожатие - придется отложить такие признаки почитания, поскольку существует риск передачи коронавируса.